Хомчак ответил, останется ли командующий ООС на своей должности. Новости

Руководитель операции Объединенных сил Александр Сырский пока останется на своей должности. Об этом в своем интервью заявил глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, передает «УНИАН».

«Он не первый раз там, он прекрасно знает театр военных действий, мы все там в свое время руководили, он владеет ситуацией. Вопрос, что он якобы не справится с обязанностями, не стоит», – сказал Хомчак.

«Он выполняет задачи, но, если в процессе кадровых перестановок придется что-то изменить, он вечно там не будет на той должности», – отметил глава Генштаба ВСУ.

Руслан Хомчак сообщил, что первый командующий ООС Сергей Наев является его заместителем и прокомментировал заявление о том, что на военную операцию по освобождению неподконтрольных Украине территорий Донбасса может уйти менее суток. «Наев является моим заместителем, но я его еще не видел, он в отпуске сейчас. Я ему задам этот вопрос, как он это видит», – ответил глава Генштаба ВСУ.

Как сообщалось ранее, глава Генерального штаба Руслан Хомчак ответил на вопрос, будет ли украинская власть договариваться или воевать с Россией. Он также озвучил свои главные приоритеты в работе на новой должности и заявил, что угроза полномасштабного вторжения российской армии в Украину сохраняется.

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