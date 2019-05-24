Жителей Славянска атакуют клещи: Два человека госпитализированы с болезнью Лайма. Новости

С начала года с жалобами на укусы клещей в медучреждения Славянска (Донецкая обл.) обратились 139 человек. Два пациента госпитализированы с болезнью Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз).
По словам начальника отдела здравоохранения славянского горсовета Елены Джим, остается еще и часть жителей, которые снимают клещей самостоятельно и никуда не обращаются.
По ее словам, за аналогичный период 2018 года обратился 151 пациент. Болезнь Лайма выявлена у 48 пациентов. В 2017 году от этой болезни лечились 59 человек.
Джим отметила, что от момента укуса до развития болезни проходит от одной до нескольких недель.
Источник: Сайт Славянска
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