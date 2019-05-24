На Луганщине ранее судимый мужчина убил жену. Новости

На Луганщине к 7,5 годам тюрьмы приговорили мужчину, который убил свою жену. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что Северодонецкой местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в уголовном производстве по факту причинения ранее судимым местным жителем тяжкого телесного повреждения, которое повлекло смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

«Во время судебного заседания установлено, что в июне 2018 года обвиняемый во время ссоры с женой на почве внезапно возникших неприязненных отношений причинил ей деревянным предметом тяжкие телесные повреждения. От полученных многочисленных травм женщина скончалась в больнице», – рассказали в прокуратуре.

По результатам судебного рассмотрения мужчина признан виновным и приговорен к наказанию в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.