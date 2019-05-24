62 депутата обжаловали в Конституционном суде роспуск Рады. Новости

62 депутата Верховной Рады обжаловали указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. Об этом сегодня, 24 мая, сообщил народный депутат Андрей Тетерук из «Народного фронта», передает «Левый берег».

«Мы утверждаем, что коалиция фракций "Европейская Украина" была сформирована в соответствии с действующим законодательством. Она прекратила свою деятельность после заявления фракции "Народного фронта" 17 мая 2019 года. С этого дня начался 30-дневный срок формирования коалиции, определенный действующей Конституцией», – объяснил позицию депутатов Тетерук.

Зеленский не стал ждать 30 дней, а подписал указ о роспуске парламента на следующий день после инаугурации. Тетерук считает, что президент нарушил Конституцию.

«Мы видим в этом попытки, руководствуясь политической целесообразностью, использовать закон как дышло, что недопустимо в демократических государствах», – сказал он.

Коалиция «Европейская Украина» была создана в конце 2014 года, позднее из нее вышли три фракции. Однако официально о распаде коалиции не объявляли до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция «Народного фронта».

Как сообщалось ранее, Верховная Рада не будет рассматривать законопроекты № 10317 и № 10319, поданные президентом Украины Владимиром Зеленским об изменении законов о выборах в парламент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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