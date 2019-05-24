Медведчук отказался представлять интересы Украины на переговорах с Россией. Новости

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», кум президента РФ Виктор Медведчук отказался представлять интересы Украины на переговорах с Россией из-за несогласия с курсом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил российским СМИ.

«К моему огромному сожалению, я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти. Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского по следующим принципиальным для меня вопросам, которые я отстаивал и буду отстаивать. А именно: я выступаю за мир на Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях. Я выступаю за возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс. Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий», – сказал Медведчук.

По его словам, Зеленский «выступает против особого статуса для Донбасса, он против амнистии для граждан Украины, которые живут на неподконтрольных территориях. Он утверждает, что общего между Украиной и Россией осталась одна граница». «Я категорический противник подобной точки зрения», – заявил Медведчук.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», кум президента РФ Виктор Медведчук заявлял, что готов организовать обмен пленными в течение трех – пяти дней в случае согласия украинской стороны на условия «ДНР/ЛНР». «Этим занимается наша партия и я, как представитель партии. В том числе это касается моряков. Я, когда встречался с Путиным, ставил вопрос об освобождении, а не об обмене. И здесь ни действующий, ни будущий президент никакого отношения к этому не имеет. И здесь спрашивать одного или второго я не собираюсь», – заявил Медведчук.