На Донетчине несколько лет без разрешительных документов работает асфальтобетонный завод, – нардеп. Новости

На Донетчине в пос. Райгородок (Славянский р-н) несколько лет без разрешительных документов работает асфальтобетонный завод. Об этом сообщил народный депутат Украины Олег Недава в своем в Facebook.

«Завод, которого юридически не существует, три года травит жителей Райгородка. ООО "Северодонецкий асфальтобетонный завод" – новый владелец райгородского асфальтобетонного, в семь раз увеличил объемы производства – до 100 т/час, но так и не зарегистрировал новое предприятие и не получил необходимые разрешительные документы. Правоохранители и экологи разводят руками: нельзя привлечь к ответственности несуществующее предприятие. Да еще и "не работающее", как утверждает директор Игорь Белых», – написал нардеп.

Недава также отметил, что бюджет Райгородка не получает средств от деятельности предприятия.

«Завод, который отравляет выбросами фенола прирусловую зону Северского Донца, засыпает бетонной пылью поля клубники в округе и традиционную зону отдыха славянцев, зарегистрирован в Киеве. То есть, бюджет Райгородка не получает ни копейки. Хозяева предприятия умело пользуются правовыми коллизиями, зарабатывая сумасшедшие деньги и не неся никакой ответственности за свою противозаконную деятельность», – сообщил народный депутат.

Согласны с нардепом и представители местной власти.

«Я как врач могу сказать, что фенолы – это одни из самых опасных канцерогенных веществ. Окислы азота. И внешне безобидная вот эта белая пыль – это токсичная пыль, которая тоже не безразлична. Это качество воды, это почва, это легкие Донбасса – леса наши», – отметил в комментарии телеканалу «С-плюс» депутат Славянского городского совета Сергей Моховик.

«Договора на аренду земельного участка и на эту всю территорию у "Северодонецкого асфальтобетонного завода" до сих пор нет», – сказал, в свою очередь, председатель Райгородского сельсовета Александр Гадяцкий.

Олег Недава также констатировал, что «если прокуратуру и экологов трижды на завод просто не допустили, то для народного депутата закрытых дверей не бывает».

«Люди, отчаявшиеся добиться справедливости, обратились ко мне, как в последнюю инстанцию. Вместе у нас все получилось – я смог "убедить" руководителя остановить производство, а контролирующие органы получили основания для обращения в суд», – резюмировал нардеп.

По материалам Facebook Олега Недавы и телеканала «С-плюс»