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Надеюсь, «институциональная память» поможет освободить наших, – Геращенко после встречи с Зеленским. Новости

Надеюсь, «институциональная память» поможет освободить наших, – Геращенко после встречи с Зеленским

24.05.19 18:16dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 24 мая, состоялась встреча представителей украинской гуманитарной группы Трехсторонней контактной группы (ТГК) в Минске с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом на своей странице в Facebook сообщила экс-представитель группы Ирина Геращенко.

По ее словам, на встрече присутствовали руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников, а также вовлеченные в работу группы эксперты. 

«Проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, позициях, которые отстаивали, фамилиях и списках заложников и пропавших, про другую проблематику. Если наша информация и эта "институциональная память" поможет освободить наших, за которых мы искренне боролись все эти годы – это будет важно. Надеюсь, в ближайшее время новая команда определится с новыми участниками минских групп», – написала она.

Как сообщалось ранее, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также написала заявление об увольнении с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.

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