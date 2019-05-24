В ЦИК рассказали, как переселенцы будут голосовать на досрочных выборах в Раду. Новости

Сегодня в Украине стартовал избирательный процесс по внеочередным выборам в Верховную Раду. Переселенцы и жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий уже могут подавать заявления на временное изменения места голосования. Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

По ее словам, подать заявление на изменение места голосования можно будет до 15 июля включительно.

«Каждый желающий воспользоваться своим правом проголосовать 21 июля должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно», – написала она.

Она отметила, что для избирателей, чей избирательный адрес находится на временно неподконтрольной украинскому правительству территории достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать.

«Больше информации о том, как изменить место голосования, а главное, проверить себя в Госреестре, вы можете узнать по ссылке – https://www.drv.gov.ua. Кстати, во время президентской кампании, на сайте ежедневно обновляется статистика по регионам», – уточнила Слипачук.

Она также напомнила, что по смешанной системе во время голосования переселенцы и люди. Проживающие на территории ОРДЛО получат два бюллетеня – для голосования на общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе. «Поэтому если будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе», – пояснила она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.