Парламентские выборы: В полицию Луганщины сообщили о подкупе избирателей. Новости

В Луганской области полиция проверяет сообщения граждан о возможном подкупе избирателей. Правоохранителям поступило 2 таких сообщения. Об этом сегодня, 24 мая, передает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области.
«Сегодня в течение дня в полицию поступило 2 сообщения от граждан о подкупе избирателей в виде раздачи сахара одним из вероятных кандидатов в народные депутаты», – отметили в полиции.
Отмечается, что данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по квалификации статьи 160 УК Украины. «В рамках открытых уголовных производств проводятся неотложные следственные действия», – добавили правоохранители.
Как сообщалось ранее, Верховная Рада не будет рассматривать законопроекты № 10317 и № 10319, поданные президентом Украины Владимиром Зеленским об изменении законов о выборах в парламент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.
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