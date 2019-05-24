Захват в плен восьми бойцов ВСУ на Донбассе: появились подробности. Новости

Восемь украинских военных попали в плен, когда без оружия направлялись в Константиновку (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба 53 ОМБр.

«Восемь военнослужащих на грузовом автомобиле следовали в направлении Константиновки. Планируемый маршрут пролегал вдоль линии боевого столкновения на безопасном расстоянии. Военнослужащие следовали без оружия и в трезвом состоянии. По предварительной информации, в результате ошибки в ориентировании, автомобиль с военнослужащими пересек линию боевого соприкосновения в районе н. п. Новотроицкое и попал на временно оккупированную территорию. В результате военнослужащие были задержаны боевиками незаконных вооруженных формирований», – говорится сообщении.

Также отмечается, что обстоятельства пересечения линии разграничения выясняются. Проводится служебное расследование. Органами военной прокуратуры начаты следственные действия, внесены соответствующие сведения в единый государственный реестр досудебных расследований.

«Руководство государства и Вооруженных Сил Украины на всех уровнях принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения наших ребят. Любые спекуляции относительно причин и обстоятельств происшествия до возвращения ребят домой и завершения следствия – это работа на вражескую пропаганду. Выражаем поддержку родным и близким пленных военнослужащих. Убеждены в их быстрому возвращены домой», – резюмируется в сообщении.

Как сообщалось ранее, в штабе операции Объединенных сил заявили, что 8 украинских военных, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое (Донецкая обл.), ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на неподконтрольную украинским властям территорию, где их задержали участники незаконных вооруженных формирований.

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