Интерактивно: На встречу с предпринимателями нардеп Недава приехал на велосипеде (Фото). Новости

Бизнес не может развиваться вне государства, также как и государство зависит от бизнеса. И важно – найти баланс в их взаимодействии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 мая, во время регионального форума «Развитие малого и среднего бизнеса: новые возможности» заявил народный депутат Украины Олег Недава.

Форум проходил в городе Святогорске (Донецкая обл.), в его работе приняли участие бенефициары международных грантовых программ, которые на конкурсной основе получили оборудование или финансовую поддержку для своих бизнес-проектов, создали и успешно развивают собственное дело. Преимущественно – это переселенцы.

Примечательно, что Олег Недава приехал на мероприятие по-демократичному – на велосипеде. «Признаться, я и на инаугурацию президента собирался ехать на велосипеде. Но расстояние от моего дома до Верховной Рады – порядка 40 км, поэтому на присягу президента решил все-таки отправиться на машине. А Святогорск – курортный город, экологически чистый. И чтобы сохранить его экологию, есть предложение перед въездом в город сделать стоянку, на которой бы парковались все автомобили, а по городу двигался бы только электротранспорт, или велосипедисты», – пояснил он свой выбор.

Форум также прошел в душевной обстановке. «Сегодня было, я бы сказал, душевное мероприятие. Потому что мы рассмотрели истории успеха людей, которые фактически потеряли в жизни все и заново возродились. Переселенцы из Широкино, из Горловки, из Донецка… Они потеряли свои дома, свой прежний уклад жизни, выехали, реализовали себя здесь. Они трудятся, создают прибавочную стоимость, платят налоги. И я рад, что мы можем быть соучастниками этого процесса», – прокомментировал народный депутат.

Организатор форума – Общественный союз «Донбасс», который 5 лет сотрудничает с громадами области по подготовке инвестиционных проектов и привлечению инвестиций. Привлекается финансирование как международных доноров, так и за счет участия в госпрограммах. «Наиболее крупные донорские программы идут по линии Международной организации по миграции (МОМ), мы уже 3,5 года являемся их партнерами. По программе МОМ сегодня реализовано уже более 200 успешных бизнесов, в том числе и в Донецкой области. Мы организовали сегодняшний форум, чтобы услышать от самих предпринимателей об их проблемах, где мы можем помочь. И эти болевые точки мы ходим донести до высшей власти, в этой связи в форуме принял участие народный депутат Олег Недава, который является председателем попечительского совета нашей организации», – рассказала директор ОС «Донбасс» Светлана Дроботенко.

Как отмечалось на форуме, средства на развитие предпринимательства и поддержку громад в Донецкую область поступили также при содействии народного депутата Украины Олега Недавы. В частности, по программе «Финансовая поддержка мероприятий по созданию рабочих мест для воспроизводства и развития инфраструктуры Донецкой области» из госбюджета в 2018 году область получила 80 млн грн. На конкурсной основе были отобраны 19 из 30 представленных проектов, которые реализуются в 17 громадах региона.

«Мы постоянно работаем с предпринимателями – учим, помогаем. И сегодня все эти истории успеха были сконцентрированы на форуме. И я горжусь, что мы создали такую организацию, в которой работают профессионалы – люди, которых уважают, которым доверяют, которые могут поделиться своими знаниями и опытом», – сказал Олег Недава.

Парламентарий дополнил, что он часто проводит интерактивы – встречи, на которых присутствуют как представители бизнеса, так и власти. «И сегодняшний форум тому пример. Такие мероприятия позволяют не только услышать о проблемах на местах, но и сразу совместно наметить вектор их решения. В частности, на сегодняшнем форуме я представлял орган законодательной власти, также были представители местного самоуправления. И это позволило нам всем вместе поискать решение проблем предпринимателей на разных уровнях», – продолжил Олег Недава.

Результатом подобных мероприятий станет документ, в котором будут аккумулированы проблемы малого и среднего бизнеса и указаны пути их решения. Как отметил народный депутат, данный документ он в дальнейшем представит новому президенту Украины.