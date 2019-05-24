Вспышка кори: В Рубежном объявлена чрезвычайная ситуация. Новости

В Рубежном (Луганская обл.) объявили чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой кори. Одну из школ города закрыли на карантин. Зарегистрировано 10 случаев заболевания корью. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба Рубежанского городского совета.

Как отмечается, в настоящее время в городе заболели корью 10 человек, из них 9 детей. Центром болезни определена общеобразовательная школа № 4 Рубежного.

«Решением городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Рубежанского городского совета событие, возникшее в г. Рубежное вследствие заболевания корью определено как чрезвычайная ситуация природного характера объектового уровня, принят ряд решений по недопущению распространения заболевания на территории города», – говорится в сообщении.

Так, с 22 мая введен карантин во всех учебных классах ООШ № 4 с приостановкой учебного процесса, кроме выпускных классов.

Кроме того, по информации горсовета, в рубежном проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки опасной инфекционной болезни кори.

Напомним, в Донецкой области за минувшую неделю были зарегистрированы 60 случаев заболевания корью.

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