Безальтернативность, о которой говорили Путин, Меркель и Макрон: Кремль призвал Украину готовиться к «нормандской встрече». Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за саммит в нормандском формате, после того, как Украина определится со своими подходами, это не должна быть «встреча ради встречи», сообщает УНН.

Дмитрий Песков отметил, что вопрос встречи в нормандском формате на высшем уровне рассматривается.

«Вместе с тем такая встреча требует подготовки и завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды в Украине. Никто не является сторонником встречи ради встречи», – отметил Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ призвал «набраться терпения, подождать, когда будут сформулированы подходы украинской стороны».

По его словам, Россия должна понять, «насколько украинская сторона готова следовать минским договоренностям относительно безальтернативности, о которой говорили в трехстороннем формате Путин, Меркель и Макрон».

«После этого на повестку дня уже можно поставить вопрос о нормандском саммите», – уточнил Песков.

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