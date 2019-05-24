Из Мариуполя выдворили российского «вора в законе». Новости

Оперативниками управления стратегических расследовании в Донецкой области получена информация о том, что в Покровск из Российской Федерации прибыл «вор в законе» Ашумов Глеб «Кинешемский». Цель его визита – вступление в гражданство Украины. Об этом сегодня, 24 мая, на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника Главного управления – начальник криминальной полиции Артем Кисько.

«По имеющейся у меня информации, этого "вора в законе" на территорию нашей страны отправили сотрудники ФСБ РФ для установления "воровского порядка" и дестабилизации оперативной обстановки в прифронтовом регионе. Кстати, некоторые коммерсанты города Покровск уже обратились к нему с предложением помощи», – написал он.

По его словам, во взаимодействии с Департаментом миграционной службы и Службой безопасности Украины были собраны необходимые материалы, на основании которых сегодня Октябрьским судом Мариуполя принято решение о его выдворении.

«Кстати, это первый "вор", который появился на территории Донецкой области с начала войны», – уточнил Кисько.