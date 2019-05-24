МинВОТ и посольство Швейцарии договорились о старте трех новых проектов. Новости

Сегодня, 24 мая, в рамках сотрудничества Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины с правительством Швейцарской Конфедерации, достигнута договоренность о начале сразу трех новых проектов, сообщает пресс-служба МинВОТ

Первый проект – в Украине будет начата целевая помощь лицам, пострадавшим от мин и взрывоопасных остатков войны (ВОВ). В рамках проекта будет обеспечено эффективное сотрудничество, которое будет реализовываться на трех уровнях. Первый уровень – национальный и международный, где будут очерчены подходы к оказанию помощи, проанализированы наиболее распространенные потребности пострадавшего от мин и ВОВ населения для дальнейшего планирования целевых программ. Второй уровень – привлечение общественного сектора: в проекте он будет представлен ОО «Пролиска», которая будет непосредственно взаимодействовать с пострадавшими лицами. И третий уровень – жители Донецкой и Луганской областей, жители Украины, пострадавшие от мин и взрывоопасных предметов, смогут обратиться за компенсацией расходов на медицинскую помощь, за услугами психологической реабилитации, помощи по профессиональной переквалификации и другими видами помощи, которые будут способствовать восстановлению нарушенных функций организма.

«К сожалению, на сегодня в нашем государстве нет целевой программы помощи лицам, пострадавшим от мин, но эта инициатива может стать хорошим стартом для других партнеров, которые готовы помогать в этом направлении. Сейчас, благодаря финансовой поддержке Правительства Швейцарии, Министерство вместе с ОО «Пролиска» имеют ресурсы для того, чтобы охватить население, наиболее пострадавшее от мин и ВОВ», – говорится в сообщении.

Второй проект – бесплатная юридическая помощь для внутренне перемещенным лицам, участникам АТО / ООС и членам общин, которые испытали негативное влияние в результате конфликта. Для этого на базе Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского будет обеспечена работа «юридической клиники». В рамках договоренностей специалисты получат соответствующее оборудование, необходимые для работы материалы, а также будет проведено обучение по повышению квалификации работников. Это в дальнейшем позволит предоставлять консультации и юридическую помощь большему количеству граждан. Кроме того, к работе клиники будут привлечены не только преподаватели, но и лучшие студенты, для которых эта деятельность будет составлять неоценимый опыт.

Третий проект – поддержка общин в преодолении рисков возникновения конфликтов. МВОТ начало эту деятельность с ОБСЕ в начале этого года. Теперь к ней присоединился еще один партнер – Правительство Швейцарской Конфедерации. Сейчас дополнительно отобраны еще две общины, которые пройдут через оценку потенциальных и существующих конфликтов в этих общинах. По результатам проведенной оценки квалифицированными социологами и медиаторами, будет разработан детальный план по решению конфликтных ситуаций, и вместе с местной общиной при методической помощи и координации МВОТ он будет реализован. Глобальной целью этого направления деятельности Министерства является охват как можно большего числа общин, которые пройдут через такую ​​оценку. Это необходимо для формирования способных и устойчивых к конфликтам общин, которые способны самостоятельно оценивать риски, разрешать конфликты и никогда не попадать под внешние и внутренние дестабилизирующие воздействия.

На сегодня достигнутые договоренности закреплены в соответствующих соглашениях о сотрудничестве между МВОТ и правительством Швейцарской Конфедерации. Официальный старт проектов состоится в ближайшее время.