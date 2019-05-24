Под лужами – ямы по колено: На ремонт дорог Донетчины не хватает денег (Видео). Новости

В Донецкой области трасса Славянск – Донецк – Мариуполь вся в выбоинах. На ремонт участка дороги в Славянске деньги только ожидают, зато в Краматорске латать ямы все-же начали, хотя тоже не хватает средств.

В Славянске участок трассы Славянск – Донецк – Мариуполь для водителей – настоящая полоса препятствий. Как рассказал водитель с 20-летним стажем Ринат Макоев, ездит он по этой трассе каждый день. Говорит, что не видел, чтобы дорогу хотя бы пытались ремонтировать.

«Можно было бы уже хоть чем-то засыпать. Какой-нибудь жужалкой, хотя бы для автобусов, которые возят людей. Не говоря уже о машинах. Если я могу еще как-то проехать, то для автобуса вообще печаль», – поделился Ринат.

Чтобы обойти выбоины, приходится выезжать на встречную полосу. Это затрудняет движение и создает опасность.

«Объезжаешь, выезжаешь на встречку, чтобы меньше бить машину», – говорит другой водитель Виктор.

Для того, чтобы исправить ситуацию нужно почти 90 млн грн. По словам городского головы Славянска Вадима Лях, в городском бюджете таких средств нет. В области уже отказались выделить всю сумму. Глава Славянска надеется хотя бы на половину.

«Письмо ушло на прошлой неделе. Просим деньги на мост, просим деньги на ремонт по улице Свободы и просим деньги на вот эти участки дороги», – прокомментировал Вадим Лях

Аварийный участок трассы проходит и через соседний Краматорск. Здесь за латание ям взялись местные коммунальщики. Асфальт бросают в лужи, вместо катка утрамбовывают вручную. Хотя еще 2 года назад обещали капремонт на этом участке.

Источник: ТК «Донбасс»

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