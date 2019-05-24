Тука объяснил, как можно платить пенсии на неподконтрольной территории. Новости

Заместитель министра по вопросам временно неподконтрольных украинскому правительству территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука разделяет стремление президента Владимира Зеленского выплачивать пенсии украинцам, оказавшимся на неподконтрольных правительству территориях, но отвергает возможность выплачивать пенсии «на месте». Об этом он сказал в интервью «Громадському».

«Хочу акцентировать внимание: президент пенсии не выплачивает, он их не раздает. Если Владимир Зеленский человек состоятельный, пусть раздает из собственных офшоров. Такое решение принимает Кабинет министров», – сказал Тука.и

«Украина никоим образом не имеет возможности и желания выплачивать пенсии на оккупированных территориях. Что касается жителей оккупированных территорий, то они имеют равные права, как и остальные граждане нашего государства, но с особенностями действующего периода: не имея возможности выплачивать пенсии в оккупированных Луганске или Донецке, мы должны дать возможность пожилым людям, которые оказались в оккупации, пересекая линию разграничения, получить свою законную пенсию на территории свободной Украины», – добавил он.

Также Тука отверг возможность соглашения с Россией, в которой бы она выступила посредником в выплате пенсий украинцам на временно оккупированных территориях.

«Я убежден, что Россия на это не пойдет. Почему? Потому что Россия категорически отказывается признавать себя стороной конфликта. Как только будет принято какое-либо положительное решение, это будет мгновенно выглядеть, будто Россия признала себя стороной конфликта», – отметил он.

«У нас есть принципиальная договоренность с Международным комитетом Красного Креста, они будут адресно развозить пенсионные выплаты пожилым людям, которые не в состоянии самостоятельно передвигаться», – добавил Тука.