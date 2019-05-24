В Мариуполе пьяный подросток управлял чужим автомобилем. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) за минувшие сутки инспекторы составили 10 протоколов по статье 130 административного кодекса. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает Патрульная полиция Донецкой области.

При составлении материалов на водителя автомобиля Daewoo, уровень алкоголя у которого достигал 2,5 промилле, последний предложил взятку в размере 500 гривен. Мужчину неоднократно предупреждали об уголовной ответственности, но он настаивал, поэтому на место вызвали следователей.

Еще одним резонансным случаем стала остановка автомобиля ВАЗ, которым управлял 15-летний подросток. Во время общения патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения у парня. Сам же владелец транспортного средства в этот момент спал на заднем сиденье автомобиля. Когда его разбудили, он заверил, что не позволял парню управлять и не передавал ему ключи.

Поскольку ребенок является несовершеннолетним, на место пригласили его отца, и уже на него составили протокол о ненадлежащем уходе за ребенком.