Суд в Италии вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву 12 июля. Новости

Суд в Италии вынесет приговор военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, которого обвиняют в смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году, 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«21 июня и 5 июля суд заслушает сторону защиты, а 12 июля, как ожидается, – вынесет приговор», – говорится в сообщении МВД.
Маркив был задержан в Италии летом 2017 года. 6 июля в Италии начался судебный процесс по делу Маркива, которого обвиняют в причастности к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова. Также его обвиняют в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона во время военных действий в Славянске (Донецкая область).
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на суде в Италии заявил, что Маркив не мог быть причастным к гибели гражданина Италии. Украина готова предоставить суду все документы по данному делу.
Ранее сообщалось, что в феврале в Италии на судебном заседании, где рассматривается дело украинского военнослужащего Виталия Маркива, выступили первые свидетели из Украины – внефракционный нардеп Богдан Маткивский и народный депутат фракции Блока Петра Порошенко Андрей Антонищак.
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