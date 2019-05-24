Всемирный банк прогнозирует замедление инфляции в Украине до 7%. Новости

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует замедление инфляции в Украине в 2019 году до 7%, по сравнению с 9,8% в 2018 году. Такие данные содержатся в обновленном экономическом обзоре Всемирного банка, передает УНИАН.

Таким образом, Банк прогнозирует и дальнейшее снижении инфляции в 2020 году до 6% и 5% – в 2021 году.

Также ВБ прогнозирует дефицит государственного бюджета в Украине по итогам 2019 года на уровне 2,3% ВВП против 2% в 2018 году, а в 2020 году – на уровне 2,3%, с последующим снижением в 2021 году до уровня 2,2% ВВП.