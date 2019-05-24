Жителям Мариуполя покажут необычный спектакль (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) во дворце культуры «Молодежный» готовят необычное представление. Дети с инвалидностью вместе с коллективом Мариупольской школы классической хореографии учат новый танцевальный номер.

По словам одного из участников балетной постановки, имеющего инвалидность, Владимира Левковского, он принимает участие в балете второй раз. В прошлом году в «Щелкунчике» играл мышиного короля. Парень признается, что тогда очень нервничал. Но сейчас уже привык к публике.

«Было очень атмосферно. Но я, правда, немного волновался перед выходом на сцену. Но когда меня выкатили – я успокоился и начал играть. После того, как я поучаствовал в спектакле, меня начали очень часто приглашать на разные подобные мероприятия, на мастер-классы, на фестивали», – рассказал Владимир.

В школе классической хореографии Мирослава Любич занимается два года. Говорит, что с новыми участниками подружились еще зимой, когда ставили «Щелкунчика».

«Наши девочки, просто играют с ними, как с обычными детьми», – говорит Мирослава.

Сейчас в спектакле «Светлые мечты» заняты четверо детей с инвалидностью. Но школа классической хореографии приглашает всех желающих.

«Мы будем этот номер адаптировать под деток на инвалидных колясках. Каждый ребенок будет танцевать о чем-то своем, своей светлой мечте. Для кого-то – это здоровье. Для кого-то – это сладости. Для кого-то – это знания. Для кого-то – это может быть желание стать танцовщицей. И поэтому каждый ребенок сегодня будет показывать свое творчество», – рассказала руководитель мариупольской школы классической хореографии Елена Беркова

Однако, увидеть «Светлые мечты» на сцене можно будет только если коллектив останется после реорганизации дворца «Молодежный».

Источник: ТК «Сигма»