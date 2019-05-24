Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Черныш сравнил «Л-ДНР» с чужим псом, за которого должен ответить хозяин. Новости

Черныш сравнил «Л-ДНР» с чужим псом, за которого должен ответить хозяин

24.05.19 23:29dnews.dn.uaНовости

Вадим Черныш. Фото: скриншот видео ТК «Прямой»

За нанесенный ущерб Украине в результате агрессии должна отвечать Россия, а не «Л-ДНР». Так в Тwitter министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Вадим Черныш прокомментировал возможность прямых переговоров с представителями «Л-ДНР». 

«О прямых переговорах с ОРДЛО. Если чужой пес покусал ваших детей, то бессмысленно призывать его к хорошему поведению. Отвечать будет хозяин, в том числе и платить компенсации», – написал он.

Комментарии