Черныш сравнил «Л-ДНР» с чужим псом, за которого должен ответить хозяин. Новости

За нанесенный ущерб Украине в результате агрессии должна отвечать Россия, а не «Л-ДНР». Так в Тwitter министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Вадим Черныш прокомментировал возможность прямых переговоров с представителями «Л-ДНР».
«О прямых переговорах с ОРДЛО. Если чужой пес покусал ваших детей, то бессмысленно призывать его к хорошему поведению. Отвечать будет хозяин, в том числе и платить компенсации», – написал он.
Про прямі переговори з ОРДЛО.— Вадим Черниш (@vadym_chernysh) 24 мая 2019 г.
Якщо чужий пес покусав ваших дітей, то безглуздо закликати його до гарної поведінки.Відповідати буде хазяїн, в тому числі і сплачувати компенсації.
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