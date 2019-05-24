Черныш сравнил «Л-ДНР» с чужим псом, за которого должен ответить хозяин. Новости

За нанесенный ущерб Украине в результате агрессии должна отвечать Россия, а не «Л-ДНР». Так в Тwitter министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Вадим Черныш прокомментировал возможность прямых переговоров с представителями «Л-ДНР».

«О прямых переговорах с ОРДЛО. Если чужой пес покусал ваших детей, то бессмысленно призывать его к хорошему поведению. Отвечать будет хозяин, в том числе и платить компенсации», – написал он.