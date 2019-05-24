На Донбассе через КПВВ пытались провезти музыкальные инструменты и медпрепараты. Новости

В Луганской и Донецкой областях на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за минувшие сутки, 23 мая, пограничники пресекли 3 попытки незаконно перевезти через линию разграничения товары на сумму почти 85 тыс. грн. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничные наряды Донецкого, Краматорского и Лисичанского отрядов, совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил, на КПВВ "Гнутово", "Марьинка" и "Станица Луганская" прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил», – говорится в сообщении.

Так, через линию разграничения пытались провезти музыкальные инструменты, электрооборудование и медицинские препараты на общую сумму почти 85 тыс. грн.

Как уточняется, товары были изъяты сотрудниками фискальной службы для оформления материалов дел об административном правонарушении.

Помимо этого, на КПВВ «Марьинка» пограничники зафиксировали 3 случая, когда граждане Украины пытались «договориться» о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за взятку. «На такие предложения лица получили от пограничников категорический отказ. Граждане переданы представителям Национальной полиции для принятия соответствующего правового решения», – добавили в Госпогранслужбе.

Читайте также: