Уникальный опыт: Работа Фонда Рината Ахметова получила высокую оценку на конференции благотворителей в Париже (Видео). Новости

Представители полтысячи международных благотворительных организаций собрались в Париже. Филантропы со всего мира обсуждали и решали: как бороться с наиболее болезненными проблемами в обществе. А еще обменивались опытом. Среди крупнейших благотворителей Европы и Фонд Рината Ахметова. Помощь которого уже 5 лет спасает жизни мирных на Донбассе.

Конференция Европейского центра фондов – самая масштабная платформа в сфере благотворительности. Она объединяет полтысячи международных организаций, чтобы противостоять глобальным социальным проблемам.

«Это важно для людей, которые сюда приходят, чтобы увидеть, что делают другие», – отметил глава центра либеральных стратегий (Болгария) Иван Кристи.

«Здесь собираются фонды, которые могут обмениваться лучшими практиками, говорить о проектах и ​​привлечении в них, содействовать сотрудничеству. Это очень важно», – подчеркнула старший аналитик по вопросам политики, Европейский центр по вопросам политики Корина Стратулат.

Встреча в Париже юбилейная, 30-я. Среди крупнейших благотворителей Европы и Фонд Рината Ахметова.

«Фонд Рината Ахметова уже в третий раз участвует в международной конференции Европейского центра фондов. Его деятельность получила крайне высокую оценку и положительные отзывы. А директор Гэрри Салоле назвал деятельность Фонда впечатляющей», – рассказала менеджер Фонда Рината Ахметова Юлия Малич.

Здесь у делегации из Украины важная задача: привлечь внимание мирового сообщества к конфликту на Донбассе. И поделиться своим уникальным опытом.

«Мы делаем огромную работу, для того, чтоб люди не чувствовали себя брошеннымы, для того, чтобы предоставлять помощь. Работа Гуманитарного штаба и Фонда Рината Ахметова в гуманитарной сфере является действительно, и по масштабам, и по длительности проекта и по системности, абсолютно уникальной для Европы. У нас есть накопленный багаж, которым мы делимся с европейцами», – пояснила член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Фонд Рината Ахметова – крупнейшая частная инициатива в Украине. Уже 5 лет организация системно поддерживает мирное население на востоке страны. Благодаря этой помощи спасены жизни более миллиона человек.

По словам генерального секретаря по вопросам консультации граждан по Европе Гейт Рикард-Июль, благотворительные организации поддерживают важные для общества проекты.

«Филантропия – это не прибыльное дело в том смысле, что она не лоббирует чьи-то интересы, а поддерживает проекты, которые важны для общества. Нам нужно больше независимых организаций, которые руководствуются интересами именно общества», – сказала Гейт Рикард-Июль.

Именно благотворительный сектор может повлиять на решение наиболее болезненных проблем в социуме. В ходе конференции разрабатывают новые стандарты филантропии, которые могут быть внедрены и в Украине.

Источник: ТК «Донбасс»