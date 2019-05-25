Сводка из зоны ООС за 24 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Противник также обстреливал позиции ВСУ из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи населенного пункта Пески из минометов калибров 120 и 82 мм и автоматических станковых гранатометов;

у города Красногоровка из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов;

в районе населенного пункта Верхнеторецкое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды вблизи города Аавдеевка из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у населенного пункта Каменка из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи села Гнутово из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды у населенных пунктов Новотроицкое, Красногоровка и Новоселовка Вторая из станковых противотанковых гранатометов;

вблизи села Лебединское из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны четыре раза:

вблизи населенного пункта Шумы из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Золотое-4 из минометов калибра 82 мм;

у населенного пункта Майорск из ручных противотанковых гранатометов;

в районе населенного пункта Станица Луганская из стрелкового оружия.

В «ДНР» заявили об обстрелах окрестностей Горловки (пос. ш-ты 6/7), Докучаевска, Донецка (пос. ш-ты Трудовская, Вольво-центр), Васильевки. Спартака, Минерального, Пикуз (до переименования Коминтерново). Применялись минометы 82 и 120 мм, СПГ, БМП-1, АГС, зафиксирована работа снайпера, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того отмечается, что под обстрел попал район Васильевской насосной станции первого подъема ЮДВ. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие.

В «ЛНР» сообщили о двух нарушениях режима тишины. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Сентяновка (до переименования Фрунзе) и села Логвиново. Огонь велся из 82-мм минометов и стрелкового оружия.