Сводка из зоны ООС за 24 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Противник также обстреливал позиции ВСУ из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:
- дважды вблизи населенного пункта Пески из минометов калибров 120 и 82 мм и автоматических станковых гранатометов;
- у города Красногоровка из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов;
- в районе населенного пункта Верхнеторецкое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды вблизи города Аавдеевка из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- у населенного пункта Каменка из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи села Гнутово из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды у населенных пунктов Новотроицкое, Красногоровка и Новоселовка Вторая из станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи села Лебединское из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны четыре раза:
- вблизи населенного пункта Шумы из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Золотое-4 из минометов калибра 82 мм;
- у населенного пункта Майорск из ручных противотанковых гранатометов;
- в районе населенного пункта Станица Луганская из стрелкового оружия.
В «ДНР» заявили об обстрелах окрестностей Горловки (пос. ш-ты 6/7), Докучаевска, Донецка (пос. ш-ты Трудовская, Вольво-центр), Васильевки. Спартака, Минерального, Пикуз (до переименования Коминтерново). Применялись минометы 82 и 120 мм, СПГ, БМП-1, АГС, зафиксирована работа снайпера, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Кроме того отмечается, что под обстрел попал район Васильевской насосной станции первого подъема ЮДВ. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие.
В «ЛНР» сообщили о двух нарушениях режима тишины. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Сентяновка (до переименования Фрунзе) и села Логвиново. Огонь велся из 82-мм минометов и стрелкового оружия.
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