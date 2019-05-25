Разминирование: В районе Мирной Долины проводятся работы. Новости

Международные организации проводят работы по разминированию в районе Мирной Долины (Луганская обл.) Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Так, команда СММ видела 16 человек с металлоискателями в защитном снаряжении с логотипом международной организации, которые выполняли работы по разминированию вдоль западной обочины автодороги Р66 приблизительно в 2,5 км к юго-востоку от н. п. Мирная Долина (подконтрольный правительству, 67 км к северо-западу от Луганска).
Как сообщалось ранее, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданских лица.
Напомним, что в Украине вступил в силу закон о разминировании Донбасса. Сколько понадобится времени, чтобы полностью разминировать Донбасс, пока не знает никто.
Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.
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