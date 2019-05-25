Мать с ребенком три дня не могут пересечь КПВВ «Майорское», – ОБСЕ. Новости

Гражданское население, которое пытается пересечь линию разграничения через КПВВ «Майорское», постоянно сталкивается с трудностями. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Так, представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины) на КПВВ вблизи Майорска сообщил СММ, что каждую ночь в установленной палатке ГСЧС Украины на ночь остаются до 9 человек. В палатке наблюдатели видели женщину и ее 10-летнего сына, которые, по словам представителя ГСЧС, не смогли пересечь КПВВ за предыдущие три дня из-за того, что у них не было надлежащих документов.

Представитель добавил, что перед этим в течение двух недель в палатке ночевал мужчина, который не мог вернуться домой в Горловку (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), поскольку у него не было паспорта.

Члены патруля Миссии обратили внимание, что установленные рядом с палаткой новые санузлы были закрыты. Присутствовавший на КПВВ сотрудник Государственной пограничной службы Украины сообщил СММ, что 9 новых санузлов еще не подсоединены к коммуникациям.