Кремлевский куратор «Л-ДНР» ушел в отставку . Новости

Помощник президента РФ по сотрудничеству со странами СНГ, курировавший оккупированные территории – Абхазию, Южную Осетию и «Л-ДНР», Владислав Сурков ушел в отставку. Об этом сообщается в Telegram-каналах «Незыгарь».

Telegram-канал уточнил, что место Суркова займет выдворенный из Беларуси экс-посол и экс-сотрудник КГБ Михаил Бабич.

Также отмечается, что «закрытым указом Путина Михаил Бабич награжден орденом Александра Невского "за достигнутые заслуги и многолетнюю добросовестную службу"».

«Ждем решения по Бабичу до конца мая. Напомним, указ о его отставке заканчивался формулировкой "в связи с переходом на другую работу"», – говорится в сообщении.

В то же время тelegram-канал «Кремлевский безБашенник сообщает, что должность помощника президента, которую освобождает Владислав Сурков, будет трансформирована.

«С обновленным функционалом (в частности, будут расширены задачи экономической интеграции, усилен блок развития промышленности и т.д.) к работе готовится приступить Михаил Бабич, который будет работать "в связке" с вице-премьером Дмитрием Козаком», – говорится в сообщении.

Напомним, эксперт рассказал о борьбе кураторов Кремля за влияние на неподконтрольные Украине территории Донбасса.

Как сообщалось ранее, после выборов президента России весной 2018 года Суркову активно пророчили отставку с должности помощника президента России. Одна из версий – он потерял влияние на «Л-ДНР», проиграв соревнования за контроль над «республиками» ФСБ РФ. Прогнозировалось, что место Суркова займет полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Однако в июне президент России Владимир Путин указом вновь назначил Владислава Суркова своим помощником. За ним сохранилось курирование вопросов, связанных с Украиной.

В начале октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о преобразовании Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, «республиками» Южная Осетия и Абхазия в Управление президента РФ по приграничному сотрудничеству.

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