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Ситуация в пунктах пропуска утром 25 мая: Проезда ожидали 265 авто. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 25 мая: Проезда ожидали 265 авто

ДН

25.05.19 09:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 25 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 24 мая, через КПВВ последовало 42,7 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

  • «Майорское» – 10625 человек и 1285 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 9720 человек и 1640 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 7515 человек и 1375 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 4045 человек и 910 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 10750 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: 

  • «Майорское» – 20/70; 
  • «Марьинка» – 0/80; 
  • «Новотроицкое» – 60/0; 
  • «Гнутово»  15/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей. 

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» («ДНР»): 

  • «Земляк»: «6:25. Каргил, в сторону Курахово стабильно... Авто на середине спуска с моста (150+\-). Льготы до моста (80). Перед постом бабковозы в 4 ряда. Пеших человек 100»;
  • Oksana Gulevich: «8:42. В Донецк на Курахово, пол часа назад было 40-50 авто. Сейчас мы заехали, не вижу».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»): 

  • Валерий: «8:33. На Новотроицком очереди, машин 30. Медленно»;
  • Леонид: «8642. 100 + 20 льготы. Очередь движется».

О ситуации на КПВВ «Майорское», «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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