Наблюдатели ОСБЕ обнаружили барражировавший над границей Украины с Россией вертолет. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые находятся на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», зафиксировали пролет вертолета рядом с непоконтрольной украинскому правительству части границы с Россией. Об этом говорится в отчете Миссии по данным на 24 мая.

«14 мая в 15:51 КН (команда наблюдателей – прим.) на ПП "Донецк" наблюдала вертолет Ми‑8 (зеленого цвета) с белыми и голубыми полосами на фюзеляже, пролетающий с севера в восточном направлении. Вертолет находился в воздушном пространстве Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В настоящее время в наблюдательной миссии работает 21 постоянный международный сотрудник, включая Главного наблюдателя (ГН). Административное обеспечение работы Миссии осуществляется сотрудником и руководителем Группы по управлению фондом, которые базируются в Вене.