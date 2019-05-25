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Неполная травматическая ампутация: В «ДНР» от взрыва пострадал мужчина. Новости

Неполная травматическая ампутация: В «ДНР» от взрыва пострадал мужчина

25.05.19 12:41dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Шахтерском райне (Донецкая обл.) от взрыва туристического газового баллона пострадал мужчина. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает «МЧС ДНР».

Несчастный случай произошел в с. Большая Шишовка возле пруда. Взорвался газовый баллон к туристической плите. Пострадал мужчина 1984 г.р. С диагнозом: многооскольчатый перелом правой лучевой кости, неполная травматическая ампутация 1 пальца правой кисти, открытый перелом 2 пястной кости правой кисти, рваные раны правого предплечья и кисти, ожог конъюнктивы, роговицы обеих глаз. 

Состояние тяжелое, госпитализирован в травматический центр Донецка.

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