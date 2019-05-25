Удивительно, что вообще ездят: В Донецке трамвай сошел с рельсов (Фото). Новости

Сегодня, 25 мая, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в 6:05 трамвай №8 сошел с рельсов. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Инцидент произошел между Коксохимом и пл. Победы.

В комментариях дончане отмечают, что в последнее время на этом участке участились сходы трамваев с рельсов. А местные «власти» не могут повести ремонт рельсового полотна.

Виталик: «По-моему, просто колесо спустило»;

Светлана: «Не удивительно. Странно, что они вообще еще ездят»;

Юлия: «Самый любимый участок для трамваев, они там постоянно ломаются...»;

Вячеслав: «Забуксовал наверное»;

Дмитрий: «Там уже два года пути делают, а оно вот оно че»;

Анастасия: «Ну, бывает».

Как сообщалось ранее, по состоянию на февраль в Донецке не хватало 55% водителей трамваев и 49% водителей троллейбусов.

В апреле 2018 года директор КП «Донэлектроавтотранс» заявлял, что парк электротранспорта насчитывал 124 трамвая и 158 троллейбусов, а водители троллейбуса получали в среднем 11-12 тыс. руб. (5 – 5,5 тыс. грн по местному курсу валют на апрель).

Напомним, рекламируемый в течение 2017-2018 гг. первый трамвай, изготовленный в «республике», так и не ввели в эксплуатацию.

Читайте также: