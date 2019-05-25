Тука заявил, что Зеленский должен вернуть Марчука в минский переговорный процесс. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский должен предложить ушедшему в отставку с поста переговорщика от украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгению Марчуку вернуться на свою должность. Такое мнение в эфире «Громадського» высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Считаю очередной ошибкой новоизбранного президента то, что он так поспешно отстранил от ведения минских переговоров таких специалистов, как Ирина Геращенко, Евгений Марчук. С моей точки зрения, так обезглавить минскую группу – очень неосторожный шаг», – отметил Тука.

По его словам, других подходящих кандидатов для переговоров в Минске на данный момент нет.

«Мне такие люди неизвестны... Там огромная куча конкретных неполитических вопросов, и после того, как из группы ушел Евгений Марчук, я не вижу, кто из новой команды будет заниматься этими вопросами. Я бы просто набрался наглости и посоветовал Владимиру Зеленскому встретиться с Евгением Кирилловичем и предложить ему вернуться в состав этой группы», – добавил Тука.

Напомним, из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко.

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