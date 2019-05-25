Отработка Бахмутского района: Много административных и уголовных нарушений (Видео). Новости

Полиция из состава Объединенных сил проверила населенные пункты Бахмутского района (Донецкая обл.) Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«С целью стабилизации криминогенной обстановки, выявления и пресечения уголовных преступлений, предотвращения террористических проявлений и установления лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований, подразделения Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил провели оперативно-профилактические мероприятия в населенных пунктах Светлодарск, Новолуганское и Мироновский», – говорится в сообщении.

Отмечается, что основное внимание при отработке обращалось на выявление оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотических средств, а также установления лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

В результате проведения указанных мероприятий полицейскими выявлен и задокументирован целый ряд уголовных и административных правонарушений.