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Ситуация в пунктах пропуска днем 25 мая. Новости

Ситуация в пунктах пропуска днем 25 мая

25.05.19 14:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»): 

  • Богдан: «12:08. На украинском на основном в сторону Курахово машин 30»;
  • Оксана: «12:44. В сторону Украины на Каргиле 28 авто и 7 льготы»;
  • Денис: «13:18. В сторону Курахово на украинской таможне очень медленно пропускают, за два часа проехал сто метров»;
  • Андрей: «13:27. Каргил в Украину 20 авто»;
  • Василий: «14:20. На Курахово по прежнему, очень медленно на украинском блокпосту».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»): 

Юлия: «11:37. Еленовка, очередь около 50 машин обычной, льготы почти нет»;
Анна: «13:11. Еленовка в Волноваху машин 80 и 10 льготы, в Донецк машин 40 и тоже 10 льготы, пеших мало в обе стороны».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают. 

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