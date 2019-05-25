Ситуация в пунктах пропуска днем 25 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Богдан: «12:08. На украинском на основном в сторону Курахово машин 30»;

Оксана: «12:44. В сторону Украины на Каргиле 28 авто и 7 льготы»;

Денис: «13:18. В сторону Курахово на украинской таможне очень медленно пропускают, за два часа проехал сто метров»;

Андрей: «13:27. Каргил в Украину 20 авто»;

Василий: «14:20. На Курахово по прежнему, очень медленно на украинском блокпосту».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Юлия: «11:37. Еленовка, очередь около 50 машин обычной, льготы почти нет»;

Анна: «13:11. Еленовка в Волноваху машин 80 и 10 льготы, в Донецк машин 40 и тоже 10 льготы, пеших мало в обе стороны».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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