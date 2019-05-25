В Константиновке известный шеф-повар проведет бесплатные мастер-классы . Новости

С 27 мая по 1 июня в Школе поварского искусства в Константиновке (Донецкая обл.) шеф-повар Сергей Видулин проведет мастер-классы для местных жителей.

В течение недели он будет учить всех желающих готовить блюда европейской кухни – изысканные супы, салаты, закуски.

Посетить бесплатные мастер-классы Сергея Видулина можно, зарегистрировавшись по ссылке.

Школа поварского искусства была открыта Фондом Бориса Колесникова на базе Константиновского профессионального лицея (г. Константиновка, ул. Европейская, 78). В ней могут заниматься студенты профильных учебных заведений и местные жители.

Сергей Видулин учился у шеф-поваров со звездами Мишлен в Европе и Японии; работал су-шефом в лучших ресторанах и шеф-поваром в легендарном «ПушкинЪ» в Донецке (профессиональная премия в сфере ресторанного бизнеса «Соль», 2013 г.).

Обратите внимание! Количество мест в группах на мастер-классы ограничено. В Школе поварского искусства запрещено пребывание без спецодежды, а также использование фото- и видеотехники, мобильных телефонов.