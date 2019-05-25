ДТП в Селидово: Пострадали три человека, из них двое детей. Новости

На автодороге Селидово – Горняк – Максимильяновка (Донецкая обл.) водитель автомобиля «ВАЗ», осуществляя объезд велосипедов с детьми столкнулся с грузовиком. Из-за этого «Мицубиси», который двигался позади, зацепил подростков. Сейчас все трое пострадавших находятся в больнице. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Авария произошла 24 мая около 21:40. Все участники события – жители города Горняк.

В результате аварии телесные повреждения получили водитель «ВАЗа» и дети 12 и 15 лет. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы в больницу города Селидово.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).