Гиркин рассказал, как расстреливал людей в Славянске. Новости

Экс-лидер «ополчения» Донбасса, «экс-министр обороны ДНР» периода весны-лета 2014 года Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью Youtube каналу «ГлавТема Народ» признал, что по его приказу в мае-июне 2014 в Славянске (Донецкая обл.) были расстреляны более 6 человек.

«Я официально отдавал приказ, официально собирался трибунал. Были расстреляны командир роты, командир взвода. При чем командир взвода пришел вместе со мной с группой Крым. Там была безобразная ситуация. Командир роты начал курить траву, потерял управление. А в одном из взводов группа харьковских уголовников начала проворачивать свои дела. Они похитили местного предпринимателя, начали его пытать с целью получения выкупа. Рядовых я отправил в штрафное подразделение в «Мотороле», а командиров расстреляли, хотя они непосредственно не занимались пытками», – сказал он.

Также он рассказал о расстрелах «украинского националиста», который якобы зарезал одного члена незаконного вооруженного формирования и ранил второго и местного жителя, которого якобы обвинили в мародерстве.

При этом он подчеркнул, что эти расстрелы проводились по решению «суда» и «трибунала». «Было еще несколько расстрелов без решения суда – там серьезные преступления», – сказал Гиркин дополнив, что «было уничтожено несколько украинских шпионов, диверсантов и пара преступников, совершивших жесточайшие военные преступления».

Ранее сообщалось, что, по мнению Гиркина, в 2014 году ситуация на Донбассе отличалась от Крыма тем, что в Донецкой области не было единой личности, на которую можно было бы сделать ставку. К тому же чиновники и полиция уверенно не поддерживали пророссийские силы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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