Международный трибунал обязал Россию немедленно освободить украинских моряков. Новости

Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Об этом сегодня, 25 мая, на своей странице в Facebook сообщил адвокат Илья Новиков

«Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли. 19 голосов за, против судья от РФ», – написал он.

Также он коротко привел аргументы суда:

РФ не может ссылаться на военный характер событий как основание исключения из юрисдикции трибунала, учитывая контекст ситуации 25.11.18 – спор о проходе пролива – и ее последующее развитие.

Аргумент РФ, что Украина нарушила требование регламента принять должные меры по досудебным переговорам не принят, Украина до обращения в трибунал потребовала ответа в 10-дневный срок, это не было ни поспешным, ни произвольным.

Принцип иммунитета военных кораблей и персонала важен и может быть основанием для обеспечительных мер. Удержание кораблей и персонала создает существенный риск непоправимого вреда.

Требование Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование и не возобновлять его выходят за компетенцию суда, требование освободить экипажи и вернуть корабли подлежит удовлетворению.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

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