Роспуск Рады обойдется налогоплательщикам в $300-400 млн.. Новости

Роспуск Верховной Рады обойдется налогоплательщикам в 400 миллионов долларов. Об этом сообщил первый замглавы совета Национального банка Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Он объяснил это тем, что Украина начнет брать кредиты под высокие проценты. Замглавы также подчеркнул, что этот процент может вырасти с 10 до 30%.

«По поводу роспуска парламента - да, роспуск обойдется налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты», – написал он.

Милованов также подчеркнул, что Украина нуждается в сотрудничестве с МВФ, так как в случае глобального экономического кризиса украинские банки могут «попросту не выдержать».

«В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ нам критически важны», – считает первый заместитель главы совета НБУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.