Я не Дон Кихот Ламанчский: Гиркин признал, что использовал мирное население в качестве «живого щита». Новости

Экс-лидер «ополчения» Донбасса, «экс-министр обороны ДНР» периода весны-лета 2014 года Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью Youtube каналу «ГлавТема Народ» признался в использовании мирного населения Донбасса в качестве «живого щита».

По словам Гиркина, украинские войска не могли использовать тяжелое вооружение в условиях городской застройки Славянска (Донецкая обл.) и его пригородов, а незаконные вооруженные формирования этим пользовались.

«Украинские военные не могли соваться в застройку с тяжелым вооружением. Мы этим пользовались. Мне говорили украинские военные, что же вы как трусы сидите, выходите в поле, не прикрывайтесь мирными жителями. Я все таки не Дон Кихот Ламанчский, чтобы сам погибнуть и людей положить практически ни за что», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube