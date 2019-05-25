В Мариуполе из окна выпал маленький ребенок. Главная

Несчастный случай произошел на днях в Мариуполе (Донецкая обл.). Ребенок находился в комнате с мамой и ее знакомой, которая присматривала за мальчиком. Женщина открыла окно, держа ребенка одной рукой и на мгновение отвернулась. В это время малыш выскользнул из рук и вместе с москитной сеткой выпал из окна второго этажа. Мальчик получил многочисленные травмы. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что в этом году такое событие произошло впервые. В 2018 году от падения из окон пострадали 8 детей, из них один ребенок погиб. Во всех случаях взрослые оставили малышей без присмотра.

Чаще всего причинами травмирования детей становятся три мифа:

«Малыш не успеет выпасть в минуту». На самом деле, чтобы потерять дорогого человека, достаточно секунды невнимания. Ребенка не следует упускать из виду ни на минуту. Даже если он занят игрушкой в ​​дальнем углу комнаты.

«Москитная сетка спасет». Сетка предназначена для насекомых, а не для защиты детей. Какой бы маленькой ни был ребенок, его вес сетка не выдержит. Не стоит также надеяться, что она сильно замедлит скорость падения: к сожалению, практика показывает, что сетка не спасает при «полете» ни с седьмого, ни со второго этажа.

«Ребенок уже взрослый, он не выпадет». Даже если ребенку 6 лет, и он знает об угрозе открытых окон, это не гарантирует стопроцентной безопасности. Зафиксированы случаи, когда дети, высматривая маму из окна, не удерживали равновесие и травмировались.

Простые правила, которые спасут жизнь вашему ребенку: