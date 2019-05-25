Гвардейцы доставили гуманитарную помощь жителям Донбасса (Фото). Новости

Во время проведения мероприятий с участием Академического ансамбля песни и танца Национальной гвардии Украины была осуществлена доставка гуманитарной помощи детям учебных и социальных учреждений Луганской и Донецкой областей. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-центр НГУ.

Отмечается, что первым в пункте назначения помощи стало коммунальное учреждение «Лисичанский центр социально-психологической реабилитации детей». «Гвардейцы учли потребности маленьких воспитанников и благодаря неравнодушным меценатам с заботой доставили все необходимое, чтобы накануне международного Дня защиты детей подарить детям свое тепло, надежду и сказку», – говорится в сообщении.

Среди доставленных вещей игрушки, книги, канцелярские принадлежности, одежда, средства гигиены и водонагреватель.

Офицеры группы гражданско-военного сотрудничества в течение недели посетят и другие учебные заведения таких городов, как: Новоайдар, Должанск, Попасная, Часов Яр и Славянск.

Ребята, которые наиболее нуждаются в поддержке и которых вскоре ждет выпускной бал, получат в подарок от гвардейцев мужские костюмы и красивые платья.

«Это небольшая капля необходимой помощи, которую мы могли собрать своими собственными силами и силами представителей благотворительных фондов, представителей бизнеса, общественных организаций и учебных заведений Киева, но это крайне необходимое дело. Мы благодарны всем, кто присоединился к помощи детям», – отметил начальник отдела информационной поддержки имиджево-издательского центра НГУ, Виктор Голумбивский.