Житель Авдеевки на даче хранил российские боеприпасы к гранатомету (Фото). Новости

Оперативниками Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины была получена информация о том, что житель Авдеевки (Донецкая обл.) на своем дачном участке в Ясиноватском районе незаконно хранит военные средства поражения. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«С целью проверки информации, пограничниками совместно с представителями Национальной полиции был осуществлен обзор усадьбы, в ходе которого обнаружены скрытые 5 выстрелов ПГ-7В к противотанкового гранатомета РПГ-7. По предварительному заключению экспертов, боеприпасы, вероятно, производства Российской Федерации. С целью проведения дальнейших следственных действий опасные предметы изъяты представителями взрывотехнического подразделения Главного управления Национальной полиции в Донецкой области», – говорится в сообщении.

Правонарушитель передан сотрудникам Национальной полиции. Сведения об обнаружении признаков уголовного правонарушения «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» внесены в Единый реестр досудебных расследований. Гражданину грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.