В «ДНР» заявили, что Украина удерживает 250 человек, около 500 числятся пропавшими без вести. Новости

Представители «ДНР» заявляют, что местах лишения свободы в Украине удерживаются более 200 их сторонников, еще 500 человек считаются пропавшими без вести.
Так, у «уполномоченного по правам человека в ДНР» утверждают, что «украинской стороной удерживаются 252 человека», в том числе:
96 человек, нахождение которых на украинской территории подтверждено. Стало известно, что один человек из списка удерживаемых был освобожден в связи с отбытием срока наказания;
156 человек, информация по которым отсутствует или уточняется украинской стороной.
По состоянию на 24 мая в списке лиц, пропавших без вести, числится 461 человек. При этом предполагается, что они могут находиться на украинской стороне.
Напомним, экс-представитель Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук сообщил, что Украина поддерживает принцип обмена заложниками «всех на всех», но представители «Л-ДНР» каждый раз включают в свои списки на обмен «всех на всех» лиц, совершивших особо тяжкие преступления, не имеющие никакого отношения к вооруженному конфликту на Донбассе.
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