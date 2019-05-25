ЕС рекомендует Украине не запускать в июле новый рынок электроэнергии. Новости

Представительства Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка в Украине рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии. Об этом говорится в совместном заявлении представительств.

Так, отложить запуск рынка рекомендуется «на ограниченный период времени» по причине того, что «важные регуляторные нормы и IT-системы еще не готовы».

«По этой причине запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, а значит, быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка. Кроме того, в текущем политическом контексте будет труднее обеспечить управление этой реформой или вмешаться с целью устранения недостатков в случае такой необходимости», – отметили в представительствах.

В заявлении также говорится, что в 2017 году в ЕС приветствовали принятие Закона Украины «О рынке электрической энергии» и убеждены, что реформа, предусмотренная этим законом, принесет выгоду украинским потребителям благодаря введению прозрачности, улучшению эффективности функционирования рынка и привлечению инвестиций.

«Мы продолжаем поддерживать усилия власти и участников рынка по внедрению этой важной реформы», – подчеркивается в заявлении.