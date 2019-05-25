В Мариуполе женщина нашла гранату и хранила ее на даче. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) местная жительница нашла гранату во время сбора металлолома и длительное время сохраняла дома, а сейчас решила сдать в полицию. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



«К оперативникам Центрального отдела полиции обратилась 56-летняя мариупольчанка, которая сообщила, что возле кладбища, где собирала металлолом, нашла гранату. Взрывоопасный предмет спрятала на даче, где она складирует металл», – говорится в сообщении.

При осмотре здания правоохранители изъяли гранату РГД-5 и запал. Со слов хозяйки, когда нашла, не знала, что с ним делать, потому принесла к себе. Со временем решила сообщить о находке правоохранителям.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В то же время, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно сдало органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества.

Полицейские напоминают: хранение таких предметов может привести к страшным последствиям, стать причиной травм и гибели невинных людей.

На территории города Мариуполя и Мангушского района проходит операция «Оружие». «Если вы имеете информацию о возможном хранения взрывоопасных предметов, сообщайте об этом на линию 102. Конфиденциальность гарантирована», – говорится в сообщении.