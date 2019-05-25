«Общественный бюджет»: Художники покажут красоту индустриального Мариуполя. Новости

В июне жителей Мариуполя (Донецкая обл.) ожидает очередной художественный проект «Пост-мост» – выставка живописи и графики индустриальных пейзажей Мариуполя. Его реализация стала возможной благодаря программе «Общественный бюджет», сообщает пресс-служба городского совета.

«Проект является актуальным для нашего города. Тема индустриального пейзажа близка для мариупольцев. Мы хотим перевести фокус внимания зрителей в позитивное и созидательное русло. Пробудить внимание и интерес к родному городу», – рассказала куратор проекта Елена Украинцева.

Одна из задач проекта – развить изобразительное искусство «старой» школы.

Так, 11 июня в 18:00 (Платформа ТЮ) пройдет встреча с приглашенными художниками Аланом Майером, Еленой Клочко и Инной Абрамовой. Мариупольцы смогут узнать подробности подготовки к выставке, поделиться своими идеями.

12 июня в 18:00 на Театральной площади состоится пленэр. Каждый желающий сможет присоединиться к художникам и поработать над рисунком на открытом воздухе.

15 июня в 16:00 (ТРЦ «Порт-Сити», 2-й этаж) начнет работу выставка картин и фотографий, объединенных темой города. Для большего эффекта сейчас разрабатывается подсветка, выделяющая каждую картину.

На торжественном открытии планируется присутствие музыкальной группы Wales can fly, которая также работает в индустриальном жанре.

16 июня в 17:00 художница Елена Клочко проведет мастер-класс по экспрессивной живописи. О месте проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.