Светлана Проскурня: Отпуск длиною в жизнь, или Люди 2014-го года рождения.. Блоги

Приближается наша первая «круглая» дата – дата, ставшая пять лет назад новым отсчетом совершенно другой жизни для почти двух миллионов моих земляков. Именно с мая месяца начинаются наши первые новые дни рождения – новых людей.

Людей, сумевших вместить свою жизнь в один чемодан. Людей, принявших одно из самых быстрых и судьбоносных в своей жизни решений. Людей, в большинстве своем, планироавших вернуться домой из вынужденного отпуска через пару недель.

Людей, чей отпуск, по-видимому, станет длиною в целую жизнь… Совсем недавно я узнала, что опытные садоводы для того, чтобы получить урожай отборных сортовых яблок, пользуются далеко не самым безболезненным для дерева методом.

И это – не про прививку веточки яблони к дереву груши. Это про то, как молодое, уже хорошо укоренившееся дерево, выкапывают вместе с корнями из земли, отсекая самые крепкие и глубокие. А после пересаживают в совершенно новую для него почву.

Дерево поначалу чахнет и долго болеет, а потом понемногу приходит в себя, начинает снова тянуться к солнцу, выпускает новые ветви, листья и побеги. Через время деревце не узнать – его ствол стал крепче, листва ярче и свежее, ветви гуще.

Еще несколько раз его пересаживают вместе с корнями с места на место, меняя состав почвы и условия. Выживают после такого эксперимента далеко не все деревья, но те, что перенесли все испытания, окрепнув, приносят великолепные плоды.

Улавливаете сходство процессов? А руку садовника узнаете? А цель происходящего ясна? Спустя пять лет я точно понимаю – нас ВЫБРАЛИ. Посчитали сильными, крепкими, стойкими, выносливыми деревьями, способными принести достойные плоды.

И мы приносим – плоды терпения, сочувствия, верности, дружбы, прощения. Плоды благодарности и радости каждому дню, веры и надежды в лучшее. И материальные плоды мы тоже приносим, в изобилии рождая новых детей, новые идеи и новые проекты.

Мы ставим перед собой новые цели и воплощаем в новой жизни свои заветные, загаданные еще в прошлой, довоенной жизни, мечты. Мы берем новые высоты и ставим новые планки. Мы не отказываемся от старого прошлого, творя свое новое будущее.

Мы открываем новые бизнесы и новые грани своей личности и продолжаем учиться принимать эту нашу новую жизнь. И новая наша жизнь, как пятилетний ребенок уставшей маме, уже иногда дает возможность передохнуть, осмотреться и пообщаться с другими.

Когда-то я уже писала про майских, июньских, августовских и даже февральских своих друзей и знакомых. Мы, Донецкие-Киевские, почти все теперь одногодки, 2014-го года рождения, за пять прошедших лет прошедшие великолепную школу жизни.

В прошлом году большинство из нас окончили младшую школу – один из самых сложных и, как оказалось, счастливых периодов. Когда еще ждешь от жизни чуда, пишешь письма Деду Морозу и, в силу возраста, можешь рассчитывать на любовь и поддержку просто так.

Когда всей душой веришь в то, что в один прекрасный день все плохое закончится, добро победит зло, все вернется на круги своя и станет по-прежнему. Когда искренне загадываешь своё заветное желание и, зажмурившись, доверчиво дуешь на свечи...

Но чуда не случилось. Долго и тяжело мы учились принимать нашу новую жизнь, быстро взрослея в эпицентре этой самой жизни, в чужом, не слишком приветливом, городе. Мы учились у той самой жизни, от которой поначалу так хотелось отказаться.

Тогда, пять лет назад, многие нам сочувствовали и входили в положение. И этот жестокий безумный чужой мир был поначалу к нам терпимее и добрее. Нам выдавали билеты в театр, продукты, памперсы, термобелье и одеяла. Нас жалели и утешали.

А в прошлом году мы выросли – шагнули в пятый год новой жизни, где с нами всем давно надоело носиться, как с маленькими. Где появились новые требования и новые учителя, новые задачи и предметы. И стало ясно, что назад дороги нет – время сдавать экзамены.

Экзамен на соответствие занимаемому месту и экзамен на способность выжить и не сломаться в любых трудных условиях. Экзамен на стрессоустойчивость и экзамен на умение быстро взять себя в руки, экзамен на вшивость и экзамен на черствость.

Экзамен на умение забыть и не помнить и экзамен на умение не забывать никогда. Экзамен на умение радоваться жизни и экзамен на способность грустить. Зачет по борьбе с тоской и потерей надежды и курсовые работы по старым воспоминаниям.

Подумать только, как похоже наше непредсказуемое начало новой жизни на процесс рождения и взросления. Ребенок ведь не просит, чтобы его родили. Он приходит в этот мир неожиданно для себя, встречаясь с болью, страхом, холодом и одиночеством.

Беспомощный и неприспособленный еще к новой жизни, он учится сидеть, ходить, ползать, говорить, узнавать, понимать. Незнакомая и неизведанная, полная опасностей жизнь, постигается им не сразу, через труд и усилие, падения, ушибы и ссадины.

И, если бы не заботливая любящая мама, что неотступно находится рядом с ребенком, его знакомство с миром и новой жизнью могло бы закончиться быстро и трагически. У нас было все по классике рождения – боль, страх, холод, первые шаги, шишки, синяки и ссадины.

Не случилось только мамы. Наша общая мама, к которой мы все пришли, истерзанная и измученная войной, не могла дать нам нужное тепло и поддержку, и сама остро нуждалась в помощи. Нам пришлось быть родителями и своим детям, и своим родителям, и самим себе.

Вспоминая сейчас свою первую, самую трудную киевскую зиму, просматривая уцелевшие фотографии, я не могу объяснить, откуда у меня брались силы на тогдашнее, на грани, выживание? Как у нас у всех получилось тогда выжить? Выжить и не сойти с ума?

Мы выжили благодаря, наверное, своему генетическому коду, прописанному потом и кровью наших предков. В нашем коде есть все, чтобы жить – упорство и трудолюбие, любовь к солнцу и небу, ценность человеческой жизни и память о погибших.

В нашем коде прописаны отвага первопроходца и шахтерская выносливость, умение идти наощупь в темноте и неизвестности. В нашем коде прописаны бескрайние просторы донецких степей, желтые поля подсолнухов, сдержанность и немногословие.

В нашем коде прописаны честность и человечность, искрометный донецкий юмор, смекалка и находчивость, способность с иронией относиться к трудностям, опыт, уважение к чужому труду, доверие друг к другу и сотрудничество на этом доверии.

В нашем коде заложены взаимопомощь и сочувствие к людям, сплоченность в горе и радости, способность верить в то, что говорим и делаем, меняться в лучшую сторону и смелость быть собой, отстоять и не предать себя, свои традиции и свои корни…

В нашем коде было все, чтобы мы смогли тогда, пять лет назад, выстоять и выжить. Все эти невероятно сложные пять лет мы приживались на новых почвах, болели, чахли, отращивали новые ветви и пускали новые корни взамен безжалостно вырванных и... ВЫЖИВАЛИ.

И многие из нас в процессе выживания совсем забыли о том, что в нашем коде есть все для счастливой наполненной жизни, есть все, чтобы просто ЖИТЬ. Не выживать, не мчаться по дням, наращивая скорость, чувствуя себя приговоренными на пожизненную нехватку времени, а жить и любить жизнь.

Пусть всего минуту в день, но это будет про нас – настоящих. Поднять лицо в небо и вспомнить шахтерский обычай – радоваться солнцу. У нас, вырванных с корнем и пересаженных, теперь есть особая миссия – приносить самые лучшие, самые зрелые, самые отборные плоды.

Когда-нибудь он обязательно наступит – день сбора урожая, и по плодам нашим мы узнаем друг друга и поймем, что все, пережитое нами – не зря и не случайно. Что у Бога относительно нас был особенный, удивительный план – вырастить новый, невероятный сад из лучших плодовых деревьев.

С наступающими днями рождений, с наступающим для каждого своим пятилетием, дорогие земляки!

Светлана Проскурня, переселенка из Донецка, для РПД «Донецкие новости»

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