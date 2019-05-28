Сдается в аренду Город: Реалии нынешнего Донецка (Фото). Блоги

– А вы знаете, какой у нас чистый город?

– Так чисто в Донецке даже до войны не было.

– А розы наши донецкие? У нас сейчас, наверное, миллиона два роз!

– Наш город – самый-самый. Самый чистый, самый умный, самый уютный, самый преданный.

– Вы видели, сколько коммунальщиков на улицах? Подметают, копают, асфальтируют, красят. Наш Донецк самый прекрасный.

Об этом постоянно слышу в Донецке: на улицах и в транспорте, в магазине и на работе… Про соцсети вообще молчу: такие реплики – главный аргумент на нападки «хунты».

Но ведь одной городской чистотой, как говорится, сыт не будешь. За всеми этими восторгами одурманенные земляки не видят обратной стороны медали. Вернее, они видят, но отказываются признаться себе в том, что не все так прекрасно в нашем Донецке. Городе, который до войны понемногу становился действительно европейским. Ведь тогда надо будет рассказать о разрушенном и не восстановленном жилье, о маленьких пенсиях и зарплатах, о нехватке врачебного персонала, об отсутствии банковской системы, железнодорожного и авиасообщения. Рассказать об уменьшающемся количестве трамваев и троллейбусов, о невозможности купить себе новые одежду и обувь, о постоянных митингах, праздниках и концертах. Но «зато чисто».

И еще нужно будет рассказать о массе сдающихся в аренду помещений. А ведь это один из показателей неблагополучия города. «Аренда», «Аренда», «Аренда». Это слово, пожалуй, стало неотъемлемой частью жизни города. Ранее довольно успешные и популярные бутики, кафешки сейчас закрыты и сдаются в аренду. Некоторые помещения открываются. Появляется какой-либо магазинчик. Но через время он опять закрывается, и опять на нем вывешивается никого уже не удивляющая табличка «Аренда». Бывает и такое: утром идешь в магазин, где вчера покупал хлеб и другие продукты, а сегодня в нем уже какой-нибудь «Секонд-хенд» или «Обмен валют». И это все не на окраинах, не в опасных районах. Это все в самом центре Донецка: на улицах Артема, Университетской, Постышева, Челюскинцев... Везде.

И хотя сейчас жизнь в Донецке как-то устоялась, боевые действия идут лишь на дальних окраинах города, да и особых потрясений с ценами не наблюдается, но хозяева магазинов, бутиков, ресторанов не спешат открывать их. Не рентабельно – из-за пугающих налогов, из-за низкой покупательной способности населения.

И продолжает висеть в пустующих окнах-витринах краткое – «Аренда». И, увы, если так пойдет и дальше, то однажды где-нибудь в интернете появится объявление: «Сдается в аренду Город. В лесопарковой зоне. Ремонт частичный. Зато чисто».

Инна Козырь, Донецк, для РПД «Донецкие новости»

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